Napoli-Juventus, Hamsik: "Forse meritavamo noi! Ora la Coppa Italia"

02/04/2017 22:45

NAPOLI JUVENTUS HAMSIK / Al termine del match tra Napoli e Juventus, Marek Hamsik, tra i migliori in campo stasera, ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport': "Forse ci saremmo meritati anche qualcosa in più, ma penso che ci abbiamo davvero provato fino alla fine. E' un peccato, ci è mancata forza alla fine. Roma? Mancano otto partite, c'è tempo per prenderli e devono giocare contro la Juve. Ora pensiamo alla Coppa Italia, visto che ce la possiamo fare".

