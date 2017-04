02/04/2017 22:11

BUNDESLIGA BAYER LEVERKUSEN WOLFSBURG / Mario Gomez protagonista di giornata in Bundesliga con una tripletta messa a segno in soli 7 minuti. Non è comunque bastato al Wolfsburg per vincere contro il Bayer Leverkusen, in doppio vantaggio al 65esimo e poi scavalcato proprio dagli ospiti. Nel finale a riportare la gara in parità ci ha pensato Havertz.

Bayer Leverkusen-Wolfsburg 3-3