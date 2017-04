Punto Primavera, risultati 22a giornata: tonfo Roma, 'manita' Fiorentina

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

03/04/2017 09:19

CAMPIONATO PRIMAVERA / Archiviata la Viareggio Cup, si è disputata nel weekend la ventiduesima giornata del Campionato Primavera 2016/2017. Rivivete ora assieme a Calciomercato.it le emozioni del weekend:

Campionato Primavera, risultati e classifiche 22a giornata

GIRONE A - Il big match della 22a giornata del Girone A lo vince la Fiorentina, che in casa supera (ma solo sul campo e non in classifica) la capolista Lazio per 5 reti a 2, ribaltando due volte il vantaggio degli ospiti (menzione speciale al pallonetto dalla lunghissima distanza di Bezziccheri che sblocca il match). I biancocelesti, ora, hanno 4 punti in più rispetto alla Viola e alla Sampdoria, reduce dalla vittoria sul campo del Cesena (1-3). Il Milan espugna il campo dello Spezia 2-3, ma nel finale subisce la rimonta dei liguri che, però, non si completa.

GIRONE B - Il derby piemontese tra Juventus e Pro Vercelli viene vinto dalla formazione bianconera 3-0, nonostante il rigore sbagliato da Zeqiri sullo 0-0 (parato da Tripicchio in due tempi). Perde, invece, il Torino, battuto 3-1 dall'Empoli finalista alla Viareggio Cup. Roboante la vittoria del Chievo sul campo dell'Udinese: i clivensi passano con il tennistico punteggio di 2-6.

GIRONE C - L'Inter batte con un secco 2-0 il Cagliari e allunga sulle inseguitrici in classifica: la Roma di Alberto De Rossi cade a Bologna, battuta 2-1 dai rossoblu, mentre l’Atalanta non va oltre il pareggio 2-2 contro la Virtus Entella (gli orobici riprendono per due volte il doppio vantaggio dei liguri).

GIRONE A

LATINA-BRESCIA 1-0: 46' Mentana

SPAL-NAPOLI 4-1: 14' Artioti (S), 26' Gaetano (N), 43' Artioli (S), 45' Ubaldi (S), 79' Costantini (S)

TRAPANI-PERUGIA 1-3: 62' Taufer, 73' Buzzi (P), 79' Di Nolfo (P), 85' Rondoni (P)

FIORENTINA-LAZIO 5-2: 31' Bezziccheri (L), 37' Mlakar (F), 45' Rossi (L), 56' Gori (F), 65' Mlakar (F), 70' rig. Sottil (F), 91' rig. Diakhate (F)

CESENA-SAMPDORIA 1-3: 33' Tessiore (S), 69' e 70' Balde (S), 80' Akammadu (C)

SPEZIA-MILAN 2-3: 26' Cutrone (M), 33' Tsadjout (M), 45' Cutrone (M), 48' Vatteroni (S), 81' Capelli (S)

VICENZA-VERONA 1-2: 19' Stefanec (Ve), 45' Kumbulla (Ve), 65' Scapin (Vi)

CLASSIFICA: Lazio 49; Fiorentina, Sampdoria 45; Verona 44; Milan 43; Spal 39; Napoli 38; Cesena, Vicenza 26; Latina 25; Perugia 20; Spezia 13; Trapani 11; Brescia 9.

GIRONE B

CARPI-BARI 1-2: 20' aut. Ghidoni (C), 35' Morselli (C), 62' Portoghese (B)

PESCARA-BENEVENTO 1-1: 62' Ferrini (P), 88' Saccone (B)

UDINESE-CHIEVO 2-6: 4' Sarda (U), 16' Ngissah (C), 45' Rabbas (C), 67' Isufaj (C), 74' Polo (C), 75' Armenakas (U), 90' aut. Parpinei (U), 92' rig. Liberal (C)

AVELLINO-ASCOLI 2-3: 13' Tamba (As), 24' rig. Arciello (Av), 45' Tassi (As), 54' Asmah (Av), 80' Paolini (As)

JUVENTUS-PRO VERCELLI 3-0: 45' Leris, 61' Muratore, 67' Leris

EMPOLI-TORINO 3-1: 27' Zini (E), 36' Piscopo (T), 65' Zini (E), 90'+3' Jakupovic (E)

SASSUOLO-CITTADELLA: RINVIATA

CLASSIFICA: Juventus 52; Chievo 47; Empoli 43; Sassuolo*, Torino 42; Udinese 32; Bari 27; Pescara 26; Carpi 24; Benevento 22; Ascoli, Cittadella*, Pro Vercelli 20; Avellino 12.

*una partita in meno

GIRONE C

FROSINONE-TERNANA 0-1: 42' Sandu

INTER-CAGLIARI 2-0: 8' Carraro, 40' Souare

GENOA-NOVARA 1-1: 40' rig. Penna (N), 61' Zanimacchia (G)

ATALANTA-VIRTUS ENTELLA 2-2: 41' Alluci (VE), 60' Barrow (A), 82' Ganea (VE), 89' Mazzocchi (A)

BOLOGNA-ROMA 2-1: 2' Frabotta (B), 36' rig. Marchizza (R), 68' Stanzani (B)

CROTONE-SALERNITANA 5-4: 6' Pupa (C), 8' Faella (S), 13' Maione (S), 27' Pupa (C), 36' Borello (C), 39' rig. Maione (S), 49' Barillari (C), 76' Cimino (C), 90'+4' Carrafiello (S)

PALERMO-PISA 5-0: 18' Lo Faso, 28' Maddaloni, 61' Bonfiglio, 72' Lo Faso, 87' Mazza

CLASSIFICA: Inter 56; Atalanta 51; Roma 48; Virtus Entella 46; Genoa 43; Bologna 38; Novara 33; Palermo 31; Crotone 25; Cagliari 23; Ternana 18; Frosinone 14; Pisa 10; Salernitana 6.