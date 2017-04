02/04/2017 22:02

CALCIOMERCATO ROMA JESUS NAVAS / Jesus Navas è pronto a lasciare il Manchester City al termine della stagione. Sul calciatore spagnolo, in scadenza di contratto, hanno messo gli occhi la Roma e il Siviglia, sua ex squadra. I due club, però, non sono gli unici sulle sue tracce. Navas, infatti, secondo quanto riportato da 'fichajes.net', piace anche in Turchia al Galatasaray.

M.S.