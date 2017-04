Chelsea, Hazard non la prende bene: "Vado in Spagna? Vuoi mettermi nella m..."

02/04/2017 21:21

CHELSEA HAZARD SPAGNA / Eden Hazard potrebbe lasciare il Chelsea a fine stagione e su di lui si sono mosse tante squadre. Anche il Real Madrid è una di queste, la più attiva, ma l'esterno non vuol sentir parlare di addio. Dopo la sfida contro il Crystal Palace, intervistato da un giornalista belga, ha risposto: "Vado in Spagna? Perché mi vuoi mettere nella me***?". Dribbling secco che almeno a parole lo allontana dal 'Bernabeu'.

O.P.