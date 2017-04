Napoli-Juventus, Marotta: "Formazione condizionata dalle Nazionali. Higuain..."

02/04/2017 20:37

NAPOLI JUVENTUS MAROTTA / Prima del calcio d'inizio di Napoli-Juventus ha parlato Beppe Marotta. Il dirigente bianconero non poteva che iniziare parlando del ritorno al 'San Paolo' di Higuain: "L'ho visto molto bene - ammette ai microfoni di 'Premium Sport' - Per un giocatore di questo livello non è un problema affrontare un ambiente così ostile. Il campionato era aperto anche prima della vittoria della Roma sull'Empoli, ci sono tanti punti a disposizione e dobbiamo fare tante vittorie, serve il massimo in ogni gara per raggiungere il nostro obiettivo. Il Napoli darà battaglia? È un ritornello che ascoltiamo ogni volta che giochiamo in trasferta, dal punto vista tecnico-tattico e motivazionale siamo pronti"

INFORTUNI - "Ogni volta che ci sono degli impegni ci portano via quasi tutta la rosa - prosegue Marotta - Dispiace che queste convocazioni abbiano condizionato la formazione di oggi visto che alcuni sudamericani sono tornati in a disposizione solamente venerdì. Siamo molto contenti di avere questo tour de force, siamo stati protagonisti già due anni fa quando siamo poi arrivati alla finale di Berlino. Dobbiamo essere bravi tutti, dalla squadra alla società, nel gestire al meglio queste settimane difficili e cercheremo di fare il meglio".

M.S.