Napoli-Juventus, stadio inferocito contro i bianconeri: subito fischi e cori contro Higuain

dall'inviato al 'San Paolo', Antonio Papa (Twitter @antoniopapapapa)

02/04/2017 20:35

NAPOLI JUVENTUS TIFOSI / Sarà rimasto deluso chi si aspettava un'accoglienza fredda e poco animosa per la Juventus e per Gonzalo Higuain. All'ingresso in campo dei bianconeri e del protagonista del grande caso di calciomercato di quest'estate, il San Paolo ha risposto come in molti si attendevano già. Altro che saluto 'amichevole'. Fin dal primo momento Napoli ha lasciato intendere l'aria che tira e ha bersagliato gli avversari.

Napoli-Juventus, l'accoglienza dei tifosi ai bianconeri e a Higuain

Tutto ampiamente preventivabile. Niente di deprecabile, sia chiaro, si resta sempre nell'ambito di una sana competizione sportiva e di ciò che concerne la rivalità fra due squadre che, notoriamente, non si amano. Le news Napoli della vigilia lasciavano intenderlo chiaramente e al primo ingresso in campo della Juve si è avuta la conferma: una bordata impressionante di fischi ha accolto il 'traditore' Higuain e i suoi nuovi compagni, come anticipato già da giorni. Il San Paolo di Napoli si è vestito da girone infernale e ha riservato tutta la sua ostilità sottoforma di fischi e cori goliardici all'indirizzo degli avversari. La Curva A e i distinti particolarmente inferociti contro il Pipita; la Curva B, invece, ha annunciato che prenderà le distanze dalla questione Higuain e che si 'limiterà' ad incitare il Napoli. Solo tanta indifferenza, almeno da parte di alcuni gruppi organizzati del settore che dà su via Claudio. Il resto dei 50mila circa presenti al San Paolo ha lasciato intendere chiaramente che atteggiamento avrà.