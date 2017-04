Napoli-Juventus, Hamsik: "Nessuno pensa ad Higuain"

02/04/2017 20:21

NAPOLI JUVENTUS HAMSIK / Prima del calcio d'inizio di Napoli-Juventus ha parlato Hamsik. Il centrocampista degli azzurri ha così presentato la sfida: "Questa partita è sentita - ammette ai microfoni di 'Premium Sport' - La giochiamo in casa però dobbiamo pensare solo a scendere in campo. Sarà una grande partita. Ritorno di Higuaìn? Credo che nessuno di noi stia pensando al Pipita, vogliamo battere la Juventus. Queste due gare contro la Juve sono molto differenti ma entrambe importanti, dobbiamo far bene vista la vittoria della Roma".

M.S.