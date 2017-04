PAGELLE E TABELLINO DI NAPOLI-JUVENTUS: Albiol ingenuo, Khedira a segno

Giovanni Albanese (@GiovaAlbanese)

02/04/2017 22:38

PAGELLE E TABELLINO DI NAPOLI-JUVENTUS: PROMOSSI E BOCCIATI / Finisce in parità il primo dei due atti di Napoli-Juventus nel giro di tre giorni. Iniziano forte i bianconeri, che trovano subito la rete con un uno-due spettacolare Khedira-Pjanic-Khedira. I partenopei si fanno cogliere di sorpresa, con Albiol in evidente difficoltà. Koulibaly gioca con personalità, bene Mertens, che approfitta di qualche errore in appoggio di Bonucci e Chiellini. La rete del pari la trova Hamsik, poco dopo Mertens sfiora il raddoppio. Cuadrado e Dybala non cambiano il volto alla Juventus. Finisce 1-1.

NAPOLI

Rafael 5,5 – Il forfait di Reina per un problema al polpaccio gli concede l’esordio stagionale in campionato, la seconda presenza con la maglia del Napoli in questa stagione. Il tiro di Khedira è ravvicinato ma lui sembra andare giù con un pizzico di ritardo. Gioca molto con i piedi.

Hysaj 6 – Nella sua presenza numero 100 in Serie A si ritrova a giocare una partita complicata. Higuain lo supera senza grosse difficoltà in contropiede, fa meglio quando va in pressione sull’attaccante a supporto di Albiol. A metà primo tempo riesce a mettere al centro una buona palla. Bene quando si propone in avanti.

Albiol 5 – Sembra stordito quando Khedira gli passa come una freccia alle spalle, mentre lui segue Higuain, e si presenta davanti a Rafael in occasione del gol. Il suo errore in copertura è determinante sul risultato finale.

Koulibaly 6,5 – Non le manda certo a dire negli scontri con gli avversari per la conquista della palla. Accorcia con decisione sul versante sinistro.

Strinic 5,5 – E’ la vera sorpresa della formazione titolare. Sarri gli affida la fascia sinistra, preferendolo a Ghoulam dal primo minuto. Inizio timido per lui, che pian piano cerca di farsi vedere maggiormente, anche se con poca consistenza. Dal 79’ Ghoulam s.v.

Allan 6,5 – Fa un gran lavoro a centrocampo, corre su ogni pallone e cerca di dare il suo contributo positivo alla manovra offensiva. Dal 70’ Zielinski 6,5 – Gioca con ordine e trova le giuste geometrie per lavorare positivamente in mezzo al campo.

Jorginho 6 – Sarri lo schiera dal primo minuto, mandando in panchina Diawara. Partita di sacrificio in mezzo al campo.

Hamsik 7 – Mertens gli fa una buona sponda al ventesimo, ma non riesce a impattare bene il pallone e non inquadra la porta. Poco dopo sbaglia nuovamente. Nella ripresa trova il varco giusto per battere Buffon. Dal 75’ Rog 6 – Ci prova con una conclusione dalla distanza, tentativo coraggioso.

Callejon 6,5 – Mette in seria difficoltà la retroguardia bianconera con i suoi continui inserimenti senza palla.

Insigne 6,5 – Fa girare la testa a Lichtsteiner e giunge più volte alla conclusione, anche se non è preciso. Fa una bella giocata sul finale di primo tempo, ne fa fuori quattro ma non trova ancora la porta. Nei primi minuti del secondo tempo il suo destro a giro fa la barba al palo.

Mertens 6,5 – Cerca lo spazio con molta astuzia, appoggia con precisione ad Hamsik nei primi minuti e non riesce a dare la giusta forza al suo tiro a metà primo tempo. Supporta diligentemente Hamsik in occasione della rete del pari. Sfiora la rete del 2-1.

All. Sarri 6,5 – Solo due sorprese nella formazione titolare: Strinic preferito a Ghoulam nel ruolo di terzino destro e Rafael in porta al posto di Reina, costretto al forfait per problemi fisici. La fisionomia della squadra, però, resta quella di sempre. Dopo la rete di Khedira, i suoi cercano di costruire sulle corsie esterne e pressano con grande aggressività i portatori di palla juventini. Nella ripresa arriva il pari.

JUVENTUS

Buffon 6 – Ennesima gara da record: la presenza numero 615 in Serie A gli fa eguagliare Xavier Zanetti al secondo posto della classifica di tutti i tempi, comandata da Paolo Maldini (647). Attento tra i pali e sulle palle alte, che allontana con i pugni senza rischiare. Bella parata su Mertens nel secondo tempo.

Lichtsteiner 5,5 – Insigne si conferma un avversario ostico, che spesso lo prende sul tempo. Cresce col passare dei minuti, anche se gli esterni del Napoli si rende sempre pericolosi.

Bonucci 6 – Comanda con ordine la linea difensiva bianconera, tenendola piuttosto bassa al punto da non concedere spazio per gli inserimenti degli attaccanti partenopei, in particolare Callejon.

Chiellini 6 – Ci prova dalla distanza poco dopo il quarto d’ora, in difesa fa buona guardia sulle palle inattive, infastidendo Koulibaly nel gioco aereo. Commette un grave errore cinque minuti più tardi, concedendo un'azione pericolosa al Napoli.

Asamoah 5,5 – Ancora una volta dal primo minuto al posto di Alex Sandro, tenuto fuori per scelta tecnica. Gli tocca Callejon e riesce ad arginare i tagli dello spagnolo. Tiene Hamsik in gioco sull’azione del gol del pareggio. Mette in seria difficoltà Buffon con un retropassaggio azzardato, che offre a Mertens una palla d’oro.

Khedira 7 – Inventa un’azione straordinaria dopo sei minuti di gioco, lavorando una bella palla, chiedendo l’uno-due a Pjanic e battendo Rafael da due passi. Si rende protagonista più avanti su contropiede.

Marchisio 6 – E’ il giocatore più fresco a centrocampo, non essendo stato convocato in Nazionale. Abile a chiudere le linee di passaggio dei centrocampisti del Napoli, tamponando il più possibile le giocate in verticale per gli attaccanti. Dal 79’ Dybala s.v.

Lemina 6 – L’indiscrezione circa la sua presenza nell’undici titolare era trapelata alla vigilia, Allegri lo schiera come terzo d’attacco a destra, alle spalle di Higuain, ma di fatto va a garantirsi fisicità davanti alla difesa in fase difensiva. Si allarga tanto in fase d’attacco, la sua prestazione è lodevole per impegno e applicazione. A inizio ripresa butta alle ortiche una bella occasione sparando alto. Dal 71’ Cuadrado 6 – Entra in campo proprio quando il Napoli pareggia e non riesce nell’intento di spaccare la difesa partenopea.

Pjanic 6,5 – Ha il compito di alimentare Higuain senza particolari compiti tattici in fase difensiva. Indovina il tempo dell’assist per Khedira. Nel secondo tempo si abbassa e amministra la palla con maggiore ordine. Dal 86’ Rincon s.v.

Mandzukic 5 – In campo anche se non al meglio, causa un’infiammazione al ginocchio. Fa quello che può, cercando di dare il massimo contributo in copertura e cercando il passaggio in verticale ma questa volta non gli riesce.

Higuain 5,5 – E’ il giocatore più atteso al San Paolo, dove si presenta per la prima volta da avversario dopo tre anni di gioia. I fischi del pubblico sembrano caricarlo al quarto d’ora, quando cerca e trova il numero per superare Hysaj e mettere dentro l’area una palla velenosa. Si sacrifica in fase di pressing e non ha occasioni per mettersi in luce sotto porta.

All. Allegri 6 – Sceglie di rischiare Mandzukic e di potenziare la mediana, affidandosi alle energie fresche di Marchisio e alla fisicità di Lemina, con Pjanic a garantire l’appoggio a Higuain, in assenza di Dybala. Il 4-2-3-1 si legge 4-4-1-1 in fase di non possesso e la gestione della palla non è sempre perfetta. La rete di Khedira nei primi minuti facilita le cose, anche se non è contento quando i suoi abbassano troppo il baricentro. Nella ripresa il Napoli pareggia. Torna al 4-2-3-1 negli ultimi dieci minuti, buttando nella mischia Dybala.

Arbitro: Orsato 6,5 – La sua quarta conduzione di questa partita in quattro anni è positiva. Non si rende protagonista, lasciando giocare il più possibile. Il Napoli protesta sulla rete di Khedira per un presunto contatto in precedenza tra Albiol e Higuain, ma non sembrano esserci gli estremi una punizione in favore del difensore partenopeo. Al 56’ il fuorigioco di Callejon è netto e il gol giustamente da annullare. Conduce senza sbavature.

TABELLINO

NAPOLI-JUVENTUS 1-1

NAPOLI (4-3-3): Rafael; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Strinic (79’ Ghoulam); Allan (70’ Zielinski), Jorginho, Hamsik (75’ Rog); Callejon, Insigne, Mertens. A disposizione: Sepe, Chiriches, Maggio, Maksimovic, Giaccherini, Diawara, Milik, Pavoletti. Allenatore: Maurizio Sarri

JUVENTUS (4-2-3-1): Buffon; Lichtsteiner, Bonucci, Chiellini, Asamoah; Khedira, Marchisio (79’ Dybala); Lemina (61’ Cuadrado), Pjanic (86’ Rincon), Mandzukic; Higuain. A disposizione: Neto, Audero, Benatia, Barzagli, Rugani, Dani Alves, Alex Sandro, Sturaro, Mandragora, Dybala. Allenatore: Massimiliano Allegri

ARBITRO: Orsato di Schio

Marcatori: 6’ Khedira (J), 60’ Hamsik (N)

Ammoniti: 36’ Insigne (N)

Espulsi: