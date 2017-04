02/04/2017 20:13

NAPOLI JUVENTUS HIGUAIN / E' arrivato il momento tanto atteso del ritorno di Gonzalo Higuain al 'San Paolo'. L'attaccante della Juventus al momento del suo ingresso in campo per il riscaldamento è stato accolto con una sonora bordata di fischi, come del resto tutto il gruppo bianconero. I tifosi del Napoli sembra non si risparmieranno con quello che da molti è ancora descritto come un 'traditore'.