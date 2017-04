Napoli-Juventus, osservatori in tribuna: Conte e Guardiola 'spiano' Bonucci

Giorgio Musso (@GiokerMusso)

02/04/2017 19:46

NAPOLI JUVENTUS BONUCCI PREMIER - Sta per finire l'attesa per il big-match del 'San Paolo' tra Napoli e Juventus. Oltre all'attesissimo ritorno di Gonzalo Higuain nel capoluogo partenopeo, tanti altri protagonisti cattureranno l'attenzione di tifosi, appassionati e addetti ai lavori nel posticipo di lusso della 30a giornata di Serie A. Tra questi ci sarà anche Leonardo Bonucci, che insieme a Chiellini e capitan Buffon guiderà la difesa dei campioni d'Italia nella difficile trasferta napoletana.

Napoli-Juventus, gli occhi della Premier League su Bonucci: osservatori al 'San Paolo'

In chiave calciomercato, saranno tanti gli osservatori che dalle tribune del 'San Paolo' assisteranno questa sera a Napoli-Juventus. Alcuni di questi, provenienti da Oltremanica, si concentreranno sulla prestazione di Bonucci, che in Premier League ha già attirato da alcuni mesi l'interesse delle big d'Inghilterra. Stiamo parlando in particolare di Chelsea e Manchester City, già l'ultima estate sulle tracce del 29enne alfiere bianconero. Conte e Guardiola farebbero carte false per strappare il nazionale azzurro a Massimiliano Allegri: proprio la sempre più probabile permanenza a Torino del tecnico livornese - dopo la lite durante la sfida contro il Palermo sfociata nell'esclusione del calciatore in Champions con il Porto - potrebbe indurre Bonucci a cambiare aria e accettare la sfida inglese.



Già lo scorso agosto il City avrebbe messo sul piatto un assegno di 60 milioni di euro per l'ex centrale del Bari, prima che Marotta lo blindasse a Vinovo con il rinnovo fino al 2021 e un ingaggio da 5 milioni a stagione. I 'Citizens' e il Chelsea potrebbero però rifarsi subito sotto, recapitando un'offerta 'monstre' in Corso Galileo Ferraris e un contratto pluriennale a Bonucci di oltre 7 milioni di euro all'anno.