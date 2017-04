Serie B, giudice sportivo: stangata per Barbosa, Novellino graziato, Colantuono no

Matteo Fantozzi (@fantozzimatteo)

02/04/2017 19:57

SERIE B GIUDICE SPORTIVO / Sono arrivate le decisioni del giudice sportivo, alla vigilia del nuovo turno serie B. Si partirà domani sera con l'anticipo Frosinone-Avellino, mentre le restanti dieci partite si disputeranno martedì. Non sono previsti posticipi: già venerdì sarà nuova giornata di cadetteria.

Serie B, il giudice sportivo ferma per tre turni Barbosa

Il giudice sportivo ha usato la mano dura con Renato Barbosa Vischi del Vicenza, che ha ricevuto tre giornate di squalifica. Il calciatore era stato espulso per aver colpito un avversario con un pugno. A segnalare il tutto era stato l'assistente di gioco. Il difensore brasiliano classe 1998 è uno degli acquisti di calciomercato più recenti dei biancorossi che l'hanno tesserato a parametro zero a fine dicembre. Questo mette nei guai la squadra veneta perché è stato fermato per un turno anche Daniel Adejo, altro difensore assente nella sfida del Romeo Menti contro il Trapani.

L'Ascoli di Andrea Camplone perderà per un turno il giovane terzino Alberto Amici. L'Avellino invece dovrà fare a meno nella gara di domani contro il Frosinone di due punti fermi come Fabrizio Paghera e Matteo Ardemagni in una gara dove non ci sarà per lo stesso motivo Danilo Soddimo. E' stato invece ''graziato'' dalla squalifica Walter Alfredo Novellino a cui il giudice sportivo ha dato una multa però di mille euro per il colpo dato a un cartellone uscendo dal campo alla fine della gara contro la Spal. Proprio la squadra di Leonardo Semplici dovrà fare a meno di Michele Cremonesi, difensore dall'ottimo rendimento stagionale. Il Bari perde Evangelos Moras per un turno e anche il suo allenatore Stefano Colantuono per aver riferito al direttore di gara un epiteto insultante.



Gli altri squalificati per un turno della cadetteria sono: Kristztjan Adorjan (Novara), Amedeo Benedetti (Cittadella), Karamoko Cissè (Benevento), Marco Crimi (Cesena), Lorenzo Lollo (Carpi) e Nico Pulzetti (Spezia).