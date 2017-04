Frosinone-Avellino, i convocati di Novellino: recuperati Laverone e Moretti

Matteo Fantozzi (@fantozzimatteo)

02/04/2017 19:52

FROSIONE AVELLINO CONVOCATI NOVELLINO / L'Avellino domani sera gioca in anticipo, riportano le ultime news Serie B, contro il Frosinone. Una gara fondamentale per gli irpini, alla ricerca di tre punti dopo il successo inatteso contro la Spal.

Walter Alfredo Novellino può sorridere, in parte, perché ritrova due calciatori fondamentali tra i convocati come Federico Moretti e Lorenzo Laverone, fermi da un po' di tempo. Le brutte notizie invece arrivano dal giudice sportivo che ha fermato due titolari: il centrocampista Fabrizio Paghera e l'attaccante Matteo Ardemagni. Almeno in attacco il calciomercato ha regalato un Umberto Eusepi ora in grande forma e reduce dalla rete decisiva contro i ragazzi di Semplici. Non tornano a disposizione nemmeno gli infortunati Richard Lasik e Patrick Asmah.

Frosinone-Avellino, la lista dei convocati di Novellino

Portieri: Iuliano, Lezzerini, Radunovic.

Difensori: Djimsiti, Gonzalez, Jidayi, Laverone, Migliorini, Perrotta, Solerio.

Centrocampisti: Belloni, D’Angelo, Gavazzi, Moretti, Omeonga.

Attaccanti: Bidaoui, Camarà, Castaldo, Eusepi, Soumarè, Verde.