Frosinone-Avellino, Marino: "Attenzione a Novellino"

Matteo Fantozzi

02/04/2017 19:39

FROSINONE-AVELLINO MARINO / Il tecnico del Frosinone, Pasquale Marino, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara casalinga al Matusa contro l'Avellino di Walter Alfredo Novellino. Sarà una partita importante per le news Serie B con due squadre alla ricerca di punti e in ottima forma fisica. Una sfida molto attesa, con i padroni di casa ovviamente favoriti.

Frosinone-Avellino, Marino alla vigilia: "Attenzione agli irpini"

Il tecnico dei ciociari ha esordito con il punto sugli indisponibili: "Mazzotta oggi ha svolto tutta la sessione di allenamento ed è disponibile. Invece Matteo Ciofani non sarà ancora una volta convocato. Vediamo poi la condizione di chi avrà recuperato e chi no dopo la gara contro il Cesena". Mister Marino parla anche di possibile turnover: "Non credo che serva cambiare modulo perchè in una gara non abbiamo espresso il nostro massimo. A Cesena abbiamo variato lo schieramento per provare il tutto per tutto. Fa notizia il fatto che abbiamo sbagliato una gara, ma c'è da dire che al Manuzzi molte squadre hanno fatto fatica anche a causa del campo sintetico".

Poi gli elogi a Benjamin Mokulu, arrivato nel calciomercato invernale e marcatore contro il Cesena: "Domani mattina nella rifinitura valuterò tutto. Sicuramente è possibile che partirà titolare. In questa fase non si fanno solo scelte tecniche ma anche di gestione dell'energie fisiche". Sull'avversario: "Contro la Spal hanno fatto una buona partita, giocando con grande ritmo in un periodo in cui stanno facendo cose importanti". Finale dedicato al calendario: "Credo che tra le nostre avversarie il Verona di Fabio Pecchia abbia il calendario più difficile. Hanno partite importanti contro Perugia, Bari ed Entella. Ovvio che stiamo parlando solo della carta".

Ecco la lista dei convocati del Frosinone:

Portieri: Bardi, Cojocaru, Zappino.

Difensori: Ariaudo, Crivello, Fiamozzi, Krajnc, Mamic, Mazzotta, Pryyma, Russo, Terranova.

Centrocampisti: Besea, Frara, Gori, Maiello, Kragl, Sammarco.

Attaccanti: D. Ciofani, Dionisi, Mokulu, Volpe.