Calciomercato Genoa, la decisione di Preziosi su Mandorlini

02/04/2017 19:09

CALCIOMERCATO GENOA PREZIOSI MANDORLINI / Parlando in zona mista dopo la pesante sconfitta casalinga contro l'Atalanta, il presidente del Genoa Enrico Preziosi ha confermato Andrea Mandorlini: "Non è a rischio. Ho fatto una scelta e la confermo. Questa squadra ha battuto la Juventus, i tifosi invece di contestare possono portare soluzioni. Portassero un compratore, io ne ho le scatole piene di chi protesta e poi mi chiama di notte per incontrarmi. Tempo per vedere certa gente non ne ho. Faccio quello che posso fare per il bene della società. In campo si fischia ad ogni errore, questa è la genoanitá ne prendo atto".

B.D.S.