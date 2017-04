Premier League, l'Arsenal riprende due volte il City!

02/04/2017 18:51

ARSENAL MANCHESTER CITY - Il Manchester City manca l'occasione per rimettersi in corsa per il titolo dopo il tonfo di sabato del Chelsea. Nonostante le reti di Sané e Aguero, gli uomini di Guardiola vengono raggiunti per due volte prima da Walcott e poi nella ripresa da Mustafi per il 2-2 finale. City a -11 adesso dalla vetta, mentre i 'Gunners' di Wenger rimangono lontani 7 lunghezze dal quarto posto Champions occupato proprio dai 'Citizens'.

Arsenal-Manchester City 2-2

5' Sané (M); 40' Walcott; 42' Aguero (M); 53' Mustafi



Classifica: Chelsea 69, Tottenham 62, Liverpool 59, Manchester City 58, Manchester United 53, Arsenal 51, Everton 50, West Bromwich 44, Stoke City 36, Watford 34, Southampton 34, Bournemouth 34, Leicester 33, West Ham 33, Burnley 32, Crystal Palace 31, Swansea 28, Hull City 27, Middlesbrough 23, Sunderland 20.

G.M.