Milan, che flop a Pescara. Adesso l'Europa League è a rischio

Matteo Bellan (Twitter @TeoBellan)

02/04/2017 18:39

PESCARA MILAN EUROPA LEAGUE / Stop inatteso quello del Milan a Pescara. Per la squadra di Vincenzo Montella la trasferta allo stadio Adriatico avrebbe dovuto rappresentare la ghiotta occasione per conquistare 3 punti importanti in chiave Europa League e scavalcare momentaneamente l'Inter al sesto posto della classifica. Missione fallita. I rossoneri non sono andati oltre l'1-1 e hanno così visto complicare le proprie ambizioni europee. Ora si fa più dura la qualificazione, anche se mancano ancora otto giornate.

Milan, lo stop di Pescara mette a rischio l'Europa

A giocare a sfavore del Milan ci sono sicuramente i contemporanei successi della Lazio contro il Sassuolo e dell'Atalanta contro il Genoa. I biancocelesti sono a +6, mentre i ragazzi di Gian Piero Gasperini a +4. Inoltre c'è l'Inter che deve ancora giocare e lo farà domani a San Siro con la Sampdoria: una vittoria porterebbe anche la squadra di Stefano Pioli a +4 sui rossoneri. La situazione non sarebbe delle migliori per Montella, che sa quanto sia importante riscattarsi nella prossima giornata contro il Palermo.

Il confronto di San Siro contro i rosanero sarà forse un'ultima spiaggia per il Milan. Un nuovo passo falso potrebbe porre fine ai sogni europei. In caso di vittoria, le ambizioni rimarrebbero ancora intatte, ma nel turno successivo ci sarebbe comunque il derby contro l'Inter a fungere da possibile spartiacque della stagione. Sarà fondamentale presentarsi a quell'appuntamento con 3 punti riconquistati contro il Palermo e al massimo della condizione psico-fisica. Per l'occasione dovrebbe anche rientrare Suso, che stando alle news Milan recenti sta recuperando dall'infortunio muscolare patito contro il Chievo Verona. Battere l'Inter, dopo aver anche battuto il Palermo, rilancerebbe le quotazioni rossonere. L'eventuale qualificazione in Europa League influirà poi sulle scelte nel calciomercato estivo. E' il momento dellaa verità per la stagione milanista.