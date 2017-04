Palermo-Cagliari, Diego Lopez: "Primo tempo buono, poi solito calo mentale"

02/04/2017 18:09

PALERMO CAGLIARI DIEGO LOPEZ / Diego Lopez ha commentato la sconfitta odierna del suo Palermo contro il Cagliari. Il tecnico ha spiegato anche il ritardo nell'arrivo in sala stampa: "Ho parlato con lo staff tecnico. Per quanto riguarda la partita, è lo stesso copione: se guardate le partite contro Torino e Udinese, il copione è identico - dice alla 'Rai' - Prima segniamo, poi non riusciamo a tenere. Il primo tempo lo giochiamo bene, poi nel secondo avvieve questo crollo mentale più che fisico".

M.D.A.