Liga, tris e allungo in vetta del Real Madrid

02/04/2017 18:06

REAL MADRID ALAVES - Il Real Madrid non sbaglia e allunga a +5 sul Barcellona in attesa dell'impegno di questa sera dei blaugrana contro il Granada. I 'Blancos' liquidano per 3-0 la pratica Alves, chiudendo però solo nel finale la contesa con le reti di Isco e Nacho, dopo il vantaggio firmato nel primo tempo da Benzema.



Real Madrid-Alaves 3-0

31' Benzema, 85' Isco; 88' Nacho



Classifica: Real Madrid 68, Barcellona 63, Atletico Madrid 58, Siviglia 58, Real Sociedad 49, Villarreal 48, Athletic Bilbao 47, Eibar 44, Espanyol 43, Alaves 40, Celta Vigo 38, Las Palmas 35, Betis 31, Valencia 30, Deportivo la Coruna 27, Malaga 27, Leganes 27, Sporting Gijon 22, Granada 19, Osasuna 11.

G.M.