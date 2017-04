Pescara-Milan, Donnarumma si rialza: "L'errore non mi abbatterà"

02/04/2017 17:56

PESCARA MILAN DONNARUMMA ERRORE / Sbagliano anche i migliori: dovrà essere questo il pensiero ricorrente di Gigio Donnarumma dopo l'errore che ha aperto Pescara-Milan. Uno sbaglio che il talentuono portiere rossonero dovrà dimenticare in fretta per far sì che nelle news Milan si continui a parlare di lui come del Buffon del futuro.

Lo stesso Donnarumma - al centro anche di numerose voci di calciomercato - ha voluto commentare l'errore commesso questo pomeriggio parlando a 'Milan Tv: "Mi dispiace per l'errore che ho fatto in occasione del gol ma continuo a testa alta".

Il portiere analizza anche il match: "Loro hanno iniziato meglio, noi invece abbiamo reagito ma troppo tardi. Abbiamo avuto anche delle occasioni e ci è mancata un po' di fortuna. Il gruppo però è compatto, continuiamo a testa alta e pensiamo alle prossime gare. C'è il Palermo, tutte le partite da qui alla fine sono decisive".

Milan, Donnarumma rialza la testa: "Vado avanti con il sorriso"

Si torna poi a parlare dell'errore e Donnarumma dimostra di voler voltare pagina il prima possibile: "Non è un errore che mi abbatterà - le parole del portiere al canale tematico rossonero - . Vado avanti con il sorriso". Ora il numero uno del Milan, quello che da tutti è considerato il futuro titolare della Nazionale, è chiamato a dimostrare di avere le spalle larghe per superare quello che accade anche ai migliori, sbagliare.