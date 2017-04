Chievo-Crotone, Maran: "Troppo spenti, non va bene"

02/04/2017 18:01

CHIEVO CROTONE MARAN / Rolando Maran ha analizzato la sconfitta odierna del suo Chievo contro il Crotone: "Problemi di motivazione? Se fosse così sarebbe un errore - siega alla 'Rai' - Siamo stati troppo spenti e altalenanti: non va bene, dobbiamo rimboccarci le maniche e affrontare la sfida con la Juventus. Seculin titolare? Stefano (Sorrentino, ndr) ha fatto bene fino a questo momento ma volevo dare spazio anche a Seculin che sta dimostrando di meritarselo in allenamento. Difesa? Non riusciamo a fare quello che facevamo prima, ci allunghiamo troppo. In questo momento stiamo subendo gol, ma l’età non è una giustificazione. Dobbiamo essere più compatti e occupare meglio gli spazi".

M.D.A.