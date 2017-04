Pescara-Milan: errore fatale, ma Donnarumma non va condannato

Matteo Bellan (@TeoBellan)

02/04/2017 18:11

PESCARA MILAN DONNARUMMA / Gianluigi Donnarumma più volte ha salvato il Milan nel corso di questa stagione e pertanto il suo valore non è in dubbio, considerando pure i suoi soli 18 anni e le tante voci di calciomercato che circolano sul suo conto. Ma purtroppo oggi a Pescara è incappato in un brutto errore, che ha causato il gol del vantaggio dei padroni di casa. Sicuramente c'è la compartecipazione di Gabriel Paletta, che ha effettuato un retropassaggio poco dosato a livello di potenza e non fuori dallo specchio della porta. Gigio ha mancato lo stop e la palla si è insaccata nella sua rete. Un concorso di colpa, anche se lo sbaglio finale è stato del giovane portiere.

Pescara-Milan: Donnarumma da difendere

Sicuramente Donnarumma non può essere visto nelle news Milan come il capro espiatorio della mancata vittoria a Pescara. L'errore è avvenuto al 12' del primo tempo e la squadra di Vincenzo Montella ha avuto tutto il tempo per ribaltare il risultato. Ma la rimonta si è fermata al pareggio di Mario Pasalic al 41'. Poi ai rossoneri è mancato il guizzo giusto per trovare la rete del vantaggio. Le occasioni create nel forcing finale non sono bastate. Il Milan può recitare il mea culpa per aver commesso questo grave passo falso nella corsa Europa League.

Sarebbe un errore clamoroso indicare in Donnarumma l'unico colpevole di questo negativo risultato a Pescara. Anche perché dopo l'errore Gigio si è ripreso e ha compiuto alcuni interventi importanti. Mister Montella ha preso le difese di Donnarumma e anche i tifosi non stanno accordando particolari colpe a Gigio. Ricordiamoci sempre che parliamo di un portiere che ha da poco compiuto 18 anni, che è titolare nel Milan e ha molte pressioni. Sta vivendo tutto con grande carattere e personalità. Pertanto c'è massima fiducia sul fatto che l'episodio di oggi lo aiuterà a crescere. Il processo di maturazione di un giovane passa anche attraverso alcuni sbagli.