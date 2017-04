Calciomercato Fiorentina, Sousa sul 'pesce d'aprile': "L'ho fatto bene"

02/04/2017 17:33

CALCIOMERCATO FIORENTINA SOUSA / Ieri Paulo Sousa ha parlato di una cena con Corvino per il suo futuro alla Fiorentina. Interpellato da 'Premium Sport' sul presunto 'pesce d'aprile', il tecnico ha spiegato in maniera sibillina: "Qui si chiama 'pesce d'aprile'? In Portogallo si dice '1 aprile', siamo molto più semplici (ride, ndr). Le frasi di ieri fanno parte di uno scherzo? Oggi è 2 aprile, restiamo sulla partita". Di Livio ha poi ammesso di averci creduto e il tecnico ha risposto: "Perché sono una persona seria, lo so. L'ho fatto bene allora".

M.D.A.