Chievo-Crotone, Nicola su di giri: "Possiamo fare qualcosa di straordinario"

02/04/2017 17:19

CHIEVO CROTONE NICOLA / Davide Nicola si gode il primo successo esterno in Serie A del Crotone. Dopo il successo contro il Chievo, il tecnico dei calabresi su 'Sky' ha affermato: "Eravamo contenti perché diciamo che ci crediamo e quando lo dimostriamo sul campo è giusto godere. Voglio salutare l'ex presidente Vrenna, sono riuscito a regalargli una gioia anche in trasferta e lo ringrazio perché ci ha sempre sostenuto. Il nostro obiettivo era accorciare la distanza dall'Empoli. Siamo vivi, cerchiamo di giocare con le nostre qualità. Ci crediamo, quando arrivano questi risultati, non serve motivazione. Dobbiamo cercare solo la giusta qualità fino alla fine.

CALENDARIO - "Sicuramente non è facile, non è però produttivo pensare a quali partite poter accorciare sull'Empoli. Siamo vivi, per fare qualcosa di straordinario devi provare a competere contro tutti, non c'è tempo".

B.D.S.