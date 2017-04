Barcellona, ter Stegen: "Futuro? Non si sa mai quello che può succedere"

03/04/2017 06:25

BARCELLONA TER STEGEN FUTURO / Marc André ter Stegen spaventa il Barcellona. "Mi vedo qui per molti anni? Non lo so", ha risposto così il portiere tedesco in un'intervista concessa a 'La Vanguardia', dove ha spiegato: "Cerco di fare il meglio per me e per la squadra, dare il massimo e migliorare. Non si sa mai quello che viene dopo. Io vivo il momento, questo è ciò che è più importante. Sono felice qui con i miei colleghi e amici e spero di vincere molti più trofei, questo è l'obiettivo". L'estremo difensore piace al Manchester City.

D.G.