Palermo, scotta la panchina di Lopez: ennesimo ribaltone?

02/04/2017 17:10

PALERMO DIEGO LOPEZ - Quarta sconfitta consecutiva per il Palermo, che sprofonda anche al 'Barbera' sotto i colpi del Cagliari, dando forse l'addio definitivo alle speranze salvezza. E a rischiare potrebbe essere anche Diego Lopez, già traballante prima della sosta per le Nazionali dopo la goleada rimediata ad Udine, nonostante le rassicurazioni di Baccaglini. Il nuovo presidente rosanero - sotto la supervisione dell'ex patron Zamparini - potrebbe però dar vita all'ennesimo ribaltone in panchina (Ballardini in preallarme?) per riaccendere una fiammella di speranza nelle ultime 7 giornate di campionato. Diego Lopez, in nove partite, ha raccolto soltanto 5 punti.

G.M.