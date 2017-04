PAGELLE E TABELLINO DI FIORENTINA-BOLOGNA: Babacar decide, Maietta sbaglia

Marco Di Nardo

02/04/2017 17:04

PAGELLE E TABELLINO DI FIORENTINA-BOLOGNA PROMOSSI E BOCCIATI / La Fiorentina si impone per 1-0 contro il Bologna grazie alla rete di Babacar subentrato nell'intervallo al posto di uno spento Kalinic. Nella formazione di Donadoni bene Mirante, non Maietta.

FIORENTINA

Tatarusanu 6 – Quasi mai impegnato, bravo nelle uscite alte e nei disimpegni con i piedi.

Tomovic 5,5 – Verdi lo fa ammattire nel primo tempo per la capacità di attaccare la profondità e la velocità. Sbaglia in alcuni casi la posizione, facendosi attaccare spesso alle spalle.

Sánchez 6,5 – Da difensore centrale ha il compito di limitare il raggio d’azione del duo Verdi-Destro e spesso ci riesce.

Astori 6 – Così come Tomovic, incomincia lui la costruzione del gioco, liberando Milic sulla sinistra.

Tello 6 – La marcatura ad uomo di Torosidis, non gli consente sempre di andare al cross con grande facilità. Cresce nel secondo tempo. Dall’84’ Chiesa – s.v.

Badelj 6 – Parte arretrato, per aiutare la difesa in fase di non possesso palla. Molto utile nella fase di costruzione.

Borja Valero 6,5– Solo un ottimo Mirante gli nega la gioia del gol al 39’. Viene facilitato da Badelj quando deve imbastire la manovra. Dimostra di aver ritrovato quel giusto dinamismo scomparso nelle ultime gare.

Milic 6,5– La sua costante ricerca della profondità, impone a Krejci di ripiegare spesso in difesa. Da un suo cross, arriva il gol di Babacar.

Ilicic 5,5 – Fa tanto movimento senza palla, riesce spesso ad attaccare bene la profondità ma gli manca sempre il guizzo vincente per segnare. Dal 71’ Saponara 5,5 – Non incide sulla gara come ci si sarebbe aspettato.

Cristóforo 5,5– Bravo negli inserimenti ma molto lento nell’andare al tiro.

Kalinic 5 – Fa poco movimento senza palla, riuscendo a farsi controllore senza grossi problemi da Gastaldello. Mai pericoloso realmente sotto porta. Dal 45’ Babacar 7– Dopo appena 6’ minuti in campo, segna il suo sesto gol stagionale su cross di Milic. Bravo nel protegger palla per far salire la squadra.

All. Sousa 6 – La sua Fiorentina vince l’ennesima gara con il minimo sforzo, crescendo in fase difensiva. Deve diventare più cinica sotto porta.

BOLOGNA

Mirante 6,5 – Ottima la parata fatta al 39’ su Borja Valero. Incolpevole sul gol di Babacar. Salva il Bologna nuovamente al 77’ compiendo un’ottima parata su Saponara.

Mbaye 5,5– Contro Milic non ha vita semplice. Non sempre riesce a chiudere in tempo ed a leggere gli inserimenti dei centrocampisti.

Gastaldello 6 – Guida molto bene la difesa, limitando di molto il raggio d’azione di Kalinic.

Maietta 5 – Così come Mbaye, soffre la pressione degli attaccanti viola, commettendo molti errori in fase d’impostazione. Male nell’uno contro uno. In occasione del gol di Babacar, sbaglia nel marcare l’attaccante consentendogli di insaccare in rete senza problemi.

Krejci 6 – Molto utile in entrambe le fasi di gioco. Veloce nel far ripartire l’azione.

Donsah 6 – Alla sesta partita da titolare in questa stagione, fa una buona fase d’interdizione.

Viviani 6 – L’ex Palermo riesce a verticalizzare subito per gli esterni o per le punte. Dal 54’ Nagy 6 – Mette a disposizione della squadra le sue qualità tecniche, cercando spesso l’ampiezza con gli esterni.

Taïder 6 – Buoni i suoi lanci ad innescare i due esterni. Dal 54’ Dzemaili 5,5 – Non incide come ci si sarebbe aspettato.

Torosidis 6 – Gioca molto largo, cercando di marcare ad uomo Tello. Dal 77’ Di Francesco – s.v.

Destro 6 – Viene spesso incontro ai centrocampisti, creando spazi centrali per Verdi o per gli esterni.

Verdi 5,5 – Fa molto movimento senza palla, per poi andare ad attaccare centralmente. Lento nell’andare al tiro.

All. Donadoni 6 – Il suo Bologna cerca di fare molta densità a centrocampo per poi ripartire in contropiede ma non sempre vi riesce. Poco incisivo sotto porta.

Arbitro: Doveri 6 – Buona prestazione del direttore di gara della sezione di Roma 1, che sanziona con l’ammonizione solo i falli più cattivi.

TABELLINO

FIORENTINA-BOLOGNA 1-0

Fiorentina (3-4-2-1): Tatarusanu, Tomovic, Sánchez, Astori, Milic, Badelj, Borja Valero, Tello (84’ Chiesa), Ilicic (71’ Saponara),Cristóforo, Kalinic (45’ Babacar). A disposizione: Sportiello, De Maio, Salcedo, Olivera, Hagi, Satalino, Maistro. All. Sousa

Bologna (3-5-2): Mirante, Torosidis (77’ Di Francesco), Gastaldello, Maietta, Mbaye, Donsah, Viviani (54’ Nagy), Taïder (54’ Dzemaili), Krejci, Destro, Verdi. A disposizione: Da Costa, Valencia , Oikonomou, Masina, Krafth, Sarr, Petkovic, Sadiq. All. Donadoni

MARCATORI: 51’ Babacar (F)

ARBITRO: Doveri Daniele (Sez. di Roma 1)

AMMONITI: 28’ Destro (B), 59’ Badelj (F), 70’ Tomovic (F), 78’ Cristoforo (F), 90’ Krejci (B)

ESPULSI: -