Pescara-Milan, Montella: "Meglio nel secondo tempo, Europa ancora possibile. Su Donnarumma..."

02/04/2017 17:16

PESCARA MILAN MONTELLA / Vincenzo Montella ha fatto il punto sulle ultime news Milan al termine del pareggio odierno contro il Pescara. Il tecnico è partito dall'analisi del match: "Nel finale abbiamo forzato la prtita creando tre o quattro occasioni importanti. - le sue parole a 'Premium Sport' - Oggi l'orgoglio non è bastato, dovevamo essere più veloci nel primo tempo. Il Pescara è stato abile a fermarci, pensiamo già alla prossima partita. 'Papera' Donnarumma? Ci sta di commettere un errore, deve stare tranquillo perché sono situazioni che possono capitare. Giocatori in Nazionale? E' un problema che riguarda anche altri club, non cerco alibi. Non siamo stati bravi a sfruttare le tante occasioni nel finale. Nei primi minuti non avevamo iniziato malissimo, poi ci siamo allungati. Mi piacerebbe vedere sempre l'orgoglio mostrato nel finale".

EUROPA - "Credo non sia un risultato decisivo per il cammino in Europa. Ci sono altre partite, mi auguro che chi è davanti pensi che la corsia sia finita. Potevamo fare meglio soprattutto nella creazione: è venuta fuori una gara lenta, nel secondo tempo abbiamo fatto un po' meglio. Peggior partita? Sono convinto che ce la giocheremo fino alla fine. Abbiamo perso un set ma sce ne sono tanti altri".

BACCA - "Ha sofferto più del dovuto il viaggio ma non vuol dire che quando non segna e non vinciamo sia lui il responsabile".

DONNARUMMA - "C'è stato un equivoco con Paletta, Donnarumma ha fatto bene ad andare in appoggio. Ha sbagliato il controllo ma sono situazioni abbastanza semplici da capire".

M.D.A.