Calciomercato Juventus, Caldara goleador: bianconero... in anticipo?

02/04/2017

ATALANTA JUVENTUS CALDARA - Segna come un bomber, per la felicità dell'Atalanta oltre che della Juventus, la sua futura squadra. Mattia Caldara è il difensore che ha segnato più reti finora nel campionato italiano: ben 6, dopo il sigillo messo a segno quest'oggi nella goleada rifilata dalla 'Dea' di Gasperini al Genoa.

Gongola così la 'Vecchia Signora', che a gennaio per un'operazione complessiva di circa 25 milioni di euro ha ufficializzato l'ingaggio dai bergamaschi del centrale classe '94, che secondo gli accordi sbarcherà a Torino nel giugno 2018. Non è da escludere, però, che la Juve anticipi per la prossima estate l'arrivo di Caldara, che lo scorso 25 febbraio ha firmato la sua prima doppietta nella massima serie al 'San Paolo' contro il Napoli.



