Serie A, risultati 30a giornata: Gasperini senza pietà, il Milan impatta a Pescara

02/04/2017 16:56

SERIE A RISULTATI 30A GIORNATA / Gasperini demolisce il 'suo' Genoa: al 'Ferraris' finisce con un rotondo 5-0 per l'Atalanta con Gomez autentico mattatore del match. L'argentino ha realizzato la sua prima tripletta italiana, mentre le altre due reti sono arrivate dai difensori goleador di Gasperini: Conti e Caldara, rispettivamente 5 e 6 reti realizzate finora in campionato.

Il Milan invece torna a casa con un solo punto: a Pescara finisce 1-1 complice la clamorosa papera di Donnarumma in avvio di partita. Un errore a cui ha rimediato Pasalic prima di rientrare negli spogliatoi, ma nella ripresa il 'Diavolo' non riesce mai a trovare il guizzo giusto per la vittoria. Ci riesce la Fiorentina grazie a Babacar che, appena entrato al posto di Kalinic, firma il successo dei viola sul Bologna. Vittorie importanti anche per il Cagliari, che espugna il 'Barbera', e soprattutto del Crotone, che stende il Chievo al 'Bentegodi' e riaccende le speranze di salvezza.

Chievo-Crotone 1-2: 51' Ferrari (Cr), 57' Pellissier (Ch), 83' Falcinelli (Cr)

Fiorentina-Bologna 1-0: 51' Babacar (F)

Genoa-Atalanta 0-5: 25' Conti (A), 32' rig.Gomez (A), 63' Gomez (A), 76' Caldara (A), 83' Gomez (A)

Palermo-Cagliari 1-3: 26' Gonzalez (P), 48' Ionita (P), 59' Borriello (C), 89' Ionita (C)

Pescara-Milan 1-1: 12' aut.Paletta (M)

CLASSIFICA: Juventus 73*, Roma 68, Napoli 63*, Lazio 60, Atalanta 58, Inter 55*, Milan 54, Fiorentina 51, Sampdoria 41*, Torino 41, Chievo 38, Udinese 37, Cagliari 35, Bologna 34, Sassuolo 31, Genoa 29, Empoli 22, Crotone 17, Palermo 15, Pescara 13.

*Una partita in meno

D.G.