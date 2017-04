Napoli, la risposta di Abodi a De Laurentiis

02/04/2017 16:35

NAPOLI ABODI DE LAURENTIIS / Il Napoli non si ferma alla doppia sfida con la Juventus: la società azzurra guarda al futuro e in particolare il presidente De Laurentiis vorrebbe una figura di spicco al suo fianco nella gestione del club. Proprio per questo nelle scorse settimane ha incontrato l'ex presidente della Lega B Andrea Abodi cui ha prospettato il ruolo di amministratore delegato. Abodi - come riferisce 'Sky' - ha preso tempo in attesa di capire come finiranno le elezioni nella Lega cadetta.

B.D.S.