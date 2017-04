Inter-Sampdoria, Giampaolo: "Ce la giocheremo, Schick migliorato"

02/04/2017 16:18

INTER SAMPDORIA GIAMPAOLO / Sampdoria alle prese con l'impegnativa trasferta contro l'Inter nella 30a giornata di campionato. Oggi Marco Giampaolo ha analizzato la sfida in conferenza stampa: "La Sampdoria andrà a giocarsi la sua partita, misurandosi con le qualità dell’avversario. Dobbiamo provare a lasciare una scia di profumo dietro di noi. Vogliamo raggiungere la piena consapevolezza dei nostri mezzi per poi migliorarla il prossimo anno. Muriel out, dentro Schick? Cambiano le caratteristiche individuali, ma per la squadra cambia poco - prosegue il tecnico - Oltre ai gol, di Muriel mancherà quel senso di pericolosità che riesce a trasmettere alla squadra, ma Schick è sicuramente più giocatore rispetto a quando è arrivato. Detto questo, non aspettiamoci che spacchi le partite, è pur sempre un ragazzo di vent’anni e deve vivere con serenità questa esperienza".

M.D.A.