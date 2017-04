Calciomercato Inter, nuovo nome per la difesa: pista turca

02/04/2017 16:27

CALCIOMERCATO INTER MAS TRABZONSPOR / Prosegue la caccia ai prossimi rinforzi per la prossima stagione. Il reparto arretrato dell'Inter sarà uno dei più coinvolti, non solo nella zona centrale (dove in pole ci sono uno tra Manolas e de Vrij) ma anche sugli esterni. L'ultima pista del ds Ausilio porta in Turchia: come rivela 'Haberturk', i nerazzurri si sono messi sulle tracce di Emanuel Matías Más, terzino argentino che il Trabzonspor ha acquistato a gennaio dal San Lorenzo. Il portale anatolico rivela anche di una prima proposta dei nerazzurri: 4 milioni di euro. Una cifra che non soddisferebbe le richieste del club turco.

D.G.