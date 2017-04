Genoa-Atalanta, Pinilla perde la testa: rosso e insulti all'arbitro

02/04/2017 16:13

GENOA ATALANTA PINILLA ESPULSIONE / Pomeriggio da dimenticare per il Genoa: sotto in casa contro l'Atalanta, i rossoblu devono affrontare oltre mezzora in dieci uomini per l'espulsione di Pinilla. L'attaccante cileno dopo essere stato ammonito per un ingenuo fallo sul portiere nerazzurro, ha platealmente mandato a quel paese il direttore di gara che lo ha espulso. Non contento, Pinilla si è diretto nuovamente contro l'arbitro fermato dai suoi compagni di squadra.

B.D.S.