PAGELLE E TABELLINO PALERMO-CAGLIARI: I VOTI

Bruno De Santis (@Bruno_De_Santis)

02/04/2017 16:54

PAGELLE E TABELLINO PALERMO-CAGLIARI PROMOSSI E BOCCIATI /

PALERMO

Fulignati 5,5

Vitiello 6 - Dall'80' Sallai sv

Gonzalez 6,5

Rispoli 6

Henrique 5,5

Gazzi 6 - Dal 67' Balogh

Chochev 5,5

Pezzella 6

Trajkovski 6

Nestorovski 6

All.: Lopez 5,5

CAGLIARI

Rafael 6

Isla 5,5

Pisacane 6

Alves 6

Murru 6

Padoin 6

Tachtsidis 6,5

Ionita 7,5

Pedro 6 - Dall'81' Faragò sv

Sau 6 - Dall'86' Kwang Song Han sv

Borriello 6,5

All.: Rastelli 6,5

Arbitro: Valeri 6

TABELLINO

PALERMO-CAGLIARI 1-3

Palermo (3-5-2): Fulignati; Vitiello (80' Sallai), Gonzalez, Goldaniga; Rispoli, Henrique, Gazzi (67' Balogh), Chochev, Pezzella; Trajkovski, Nestorovski. All.: Diego Lopez

Cagliari (4-3-3): Rafael; Isla, Pisacane, Alves, Murru; Padoin, Tachtsidis, Ionita; Pedro (81' Faragò), Sau (86' Kwang Song Han), Borriello. All.: Rastelli



Arbitro: Valeri

Marcatori: 26' Gonzalez (P), 48' Ionita (C), 58' Borriello (C), 89' Ionita (C)

Ammoniti: 5' Gazzi (P), 16' Isla (C), 75' Bruno Henrique (P)

Espulsi: