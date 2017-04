Napoli-Juventus, Mertens nel mirino della Premier: osservatori al 'San Paolo'

Luca Incoronato (@_n3ssuno_)

02/04/2017 15:41

NAPOLI JUVENTUS MERTENS PREMIER LEAGUE / La 30a giornata di serie A vedrà stasera scendere in campo la prima della classe contro la terza, ovvero Juventus e Napoli. I bianconeri punteranno molto sull'apporto di Gonzalo Higuain, che dovrà riuscire a gestire al meglio le pressioni, con il pubblico del 'San Paolo' che gli farà trovare un'accoglienza a dir poco 'calorosa', dopo l'addio doloroso nell'ultimo mercato Napoli.

Tante le sfide nella sfida, a partire dagli allenatori, con Sarri che ha di recente battuto Allegri per la conquista della 'Panchina d'Oro'. Problemi di formazione per il tecnico bianconero, con qualche uomo in meno in attacco, dato l'infortunio di Pjaca e le condizioni non ottimali di Dybala e Mandzukic. Sarri invece aspetterà fino al fischio d'inizio per decidere se mandare in campo Rafael o Reina, con lo spagnolo alle prese con dei fastidi muscolari.

Il Napoli ha dovuto faticare non poco per sostituire Higuain, autore di 36 reti nella passata stagione. Dopo l'infortunio di Milik la stagione sembrava poter prendere una china tremenda ma, grazie a un'intuizione di Sarri e al talento del giocatore, Mertens si è rivelato una prima punta magnifica.

Napoli-Juventus, Mertens contro Higuain e gli osservatori dalla Premier

Il belga non smette di segnare, dal campionato alla Coppa Italia, passando per la Champions League. Fondamentale il suo apporto nello scontro diretto contro la Roma e Sarri di certo spera di vederlo tra i protagonisti anche stasera.

La difesa della Juventus dovrà fare particolare attenzione al 'folletto' belga, che si ritrova al centro di molte voci di calciomercato. Proprio stasera al San Paolo ci saranno degli osservatori dalla Premier League per Mertens.

Il rinnovo di contratto col Napoli tarda ad arrivare. Manca ancora l'accordo economico con De Laurentiis e le tante richieste dall'Italia e dall'estero non facilitano le cose. Il Manchester United di Mourinho, tra le altre, pensa a lui per completare il proprio reparto. Intanto non molla la presa neanche Cannavaro, che sarebbe pronto a ricoprirlo di milioni per portarlo in Cina.