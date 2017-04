Torino-Udinese, Scuffet: "Ultimi minuti difficili, c'è rammarico"

03/04/2017 01:37

TORINO UDINESE SCUFFET / Simone Scuffet, giovane portiere dell'Udinese, ha analizzato il pareggio ottenuto in casa del Torino: "Siamo stati bravi a concere poco a loro, quando non riesci a vincere c'è rammarico ma analizzando la partita si tratta di un buon pari - spiega a 'Udinese tv' - In parte siamo soddisfatti del risultato. Mi rimane il rammarico sul secondo gol: veder entrare la palla dispiace molto. Belotti è un grande giocatore ma loro ne hanno davvero molti. Gli ultimi venti minuti sono stati difficili, volevamo portare il risultato fino alla fine. Purtroppo non ci siamo riusciti".

M.D.A.