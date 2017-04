Torino-Udinese, Mihajlovic: "Felice per il cuore messo alla fine. Il gol annullato a Belotti..."

02/04/2017 15:40

TORINO UDINESE MIHAJLOVIC / Il Torino riesce a rimontare il doppio svantaggio e pareggiare contro l'Udinese. Un risultato che soddisfa a metà Sinisa Mihajlovic: "Sono felice per il cuore messo in campo - ha esordito in conferenza stampa nel postgara - abbiamo ripreso una partita che meritavamo di vincere. Nell'ultima mezz’ora abbiamo giocato a una porta sola. Avessimo perso sarebbe stato una grande ingiustizia. Ho visto lo spirito e il coraggio che piace a me e ai tifosi. Poi giustamente dobbiamo correggere errori e ingenuità.

Sapevamo sarebbe stata una partita ostica - ha proseguito - l'Udinese è uan squadra organizzata, che fa densità a metacampo, che si chiude e poi riparte. Sicuramente potevamo gestirla meglio. Caratterialmente ora tendiamo a recuperare dopo essere andati in svantaggio dopo una fase in cui andavamo in vantaggio e poi ci facevamo rimontare. Comunque sono soddisfatto: sotto di due gol a 25′ dalla fine abbiamo avuto la bravura e la lucidità di recuperare. Avremmo fatto un terzo gol, forse era regolare: il fuorigioco era millimetrico, capisco che non sia facile per gli arbitri prendere una decisione in quel frangente, ma penso che in questi casi sia meglio lasciare correre".

D.G.