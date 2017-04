02/04/2017 15:15

PESCARA MILAN DONNARUMMA / Gara pazza a Pescara, con i padroni di casa in vantaggio sul Milan grazie a un autogol di Paletta. E' questo quanto registreranno le statistiche ma le responsabilità di Donnarumma sono evidenti. Il centrale ha scaricato sul portiere rossonero un pallone facile ma l'estremo difensore campano ha mancato l'aggancio. Ha allungato la gamba in maniera un po' molle, con la palla che è sfilata in rete.

L.I.