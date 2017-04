DIRETTA - Napoli-Juventus, probabili formazioni: Reina in dubbio

02/04/2017 15:05

DIRETTA NAPOLI JUVENTUS PROBABILI FORMAZIONI SERIE A / E' tutto pronto al 'San Paolo'. Questa sera andrà in scena il big match della 30esima giornata: Napoli-Juventus. Una gara che porta con sé tantissimi temi: dalla prima volta di Higuain nel suo vecchio stadio alla storica rivalità che esiste tra i due club, fino alla lotta scudetto che - con una possibile vittoria del Napoli - si potrebbe riaprire visto che la Roma si è portata a -5. In caso di successo dei bianconeri, invece, a riaprirsi in maniera prepotente sarebbe quella per il terzo posto occupato proprio dai partenopei: la Lazio è a tre lunghezze di distanza, l'Inter potrebbe portarsi a cinque.

Quello di stasera sarà un match dove i punti in palio valgono doppio, ecco perché né Sarri né Allegri vogliono sbagliare. E allora dovranno affidarsi solamente a chi è al 100% fisicamente. Quindi, se da una parte Dybala potrebbe lasciare spazio alla sorpresa Lemina, dall'altra Reina rischia di sedersi in panchina per affidare i pali azzurri al collega Rafael. Tutti questi dubbi verranno sciolti nelle prossime ore.

PROBABILI FORMAZIONI

NAPOLI (4-3-3): Reina (Rafael); Hysaj, Koulibaly, Albiol, Ghoulam; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne. A disp.: Sepe, Rafael, Chiriches, Maksimovic, Maggio, Strinic, Zielinski, Diawara, Rog, Giaccherini, Pavoletti, Milik. All.: Sarri

JUVENTUS (4-2-3-1): Buffon; Lichtsteiner, Bonucci, Chiellini, Asamoah; Marchisio, Khedira; Lemina, Pjanic, Mandzukic; Higuain. A disp.: Neto, Audero, Barzagli, Rugani, Dani Alves, Alex Sandro, Rincon, Sturaro, Cuadrado, Dybala. All.: Allegri

D.G.