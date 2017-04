Torino-Udinese, Belotti: "C'è tanta rabbia. Voglio fare ancora tanti gol qui"

02/04/2017 14:49

TORINO UDINESE BELOTTI / Nell'immediato postgara di Torino-Udinese, Andrea Belotti è stato raggiunto dai microfoni di 'Sky Sport': "C'è tanta rabbia e rammarico, in primis perché abbiamo pareggiato una partita che meritavamo assolutamente di vincere guardando le occasioni create: è un pareggio che ci sta decisamente stretto".

Il 'Gallo', in rete nel giorno della sua 100esima in Serie A, non si dice completamente soddisfatto: "Venivamo da un periodo in cui mancava cattiveria. Non sappiamo perché, ma non eravamo più il 'Toro' di inizio stagione: Mihajlovic si è arrabbiato e ci ha fatto capire che se manca quello, le altre squadre possono metterci in seria difficoltà. Adesso, come contro l'Inter, c'è stata la cattiveria e penso che si sia visto. Le 100 presenze? Sono molto contento per il traguardo raggiunto oggi, ma voglio fare ancora tanta strada. Io sono un giocatore del Toro e voglio fare ancora tante presenze e tante gol con questa maglia. La partita che ricordo con più emozione? L'esordio in Serie A".

D.G.