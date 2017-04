Inter, Pioli: "Ci stiamo avvicinando alla Juventus"

02/04/2017 14:35

INTER PIOLI JUVENTUS SERIE A / Tornare alla vittoria dopo il pari col Torino e, soprattutto, restare nella scia della Lazio nella lotta per l'Europa. Questa la missione prefissata con la quale l'Inter si appresta ad affrontare la sfida contro la Sampdoria, in programma domani sera al 'Meazza'. Un match che il tecnico nerazzurro ha presentato ai microfoni di 'Premium Sport', dove ha fatto il punto anche delle ultime news Inter. Queste le sue parole riprese da Calciomercato.it.

Inter, Pioli: "Ci avviciniamo alla Juve. Il prossimo anno dobbiamo competere per vincere"

200.000 EURO DONATI PER IL SISMA – "Credo che sia un gesto che dica molto dei valori della nostra proprietà e delle persone che gestiscono l’Inter. Credo sia solo un gesto da apprezzare e da condividere".

DISTANZA DALLA JUVENTUS – "Credo che ci stiamo avvicinando ma è altrettanto vero che comunque siamo lì, ma ci manca ancora qualcosina. Il nostro compito ogni giorno è quello di lavorare con grande qualità, attenzione per cercare di migliorare il nostro livello e far sì che nella prossima stagione sia il più vicino possibile alle grandi squadre per competere e vincere".

TERZO POSTO – "Napoli-Juve un'occasione per noi? L'importante sarà la nostra vittoria. Noi vogliamo vincere davanti ai nostri tifosi e questa è l'occasione per dimostrare il nostro valore. Adesso pensiamo a questo, possiamo decidere solo questo".

Un concetto che lo stesso Pioli aveva ribadito anche ieri in conferenza stampa: "Noi abbiamo il solo obiettivo di giocare bene e di vincere le partite. Prima della sosta non ce l'abbiamo fatta, ora troviamo una squadra che ci darà del filo da torcere, ma che vogliamo battere. Domani sera guarderò la partita perché sono due squadre molto forti, ma con la testa sarò solo all'impegno di lunedì". La corsa verso la Champions è irta di ostacoli per la 'Benamata': in queste ultime 9 nove giornate, infatti, dovranno ancora affrontare Milan, Napoli, Lazio e Fiorentina.

D.G.