Napoli-Juventus, Ferrara: "Tifo per gli azzurri. Higuain? Cuore di pietra..."

02/04/2017 13:48

NAPOLI JUVENTUS FERRARA / Questa sera il 'Pipita' Higuain tornerà per la prima volta da avversario al 'San Paolo'. L'attaccante argentino, che lo scorso anno ha vinto la classifica dei cannonieri in serie A, registrando il nuovo record di reti siglate, dovrà fronteggiare l'ostilità del pubblico di casa.

Tante le ipotesi diffuse sui social per l'accoglienza all'ex idolo e, stando alle ultime news Napoli, una gigantesca pernacchia, diffusa dalla maggior parte dei settori, dovrebbe rappresentare la scelta finale. Nella storia di questa sfida ci sono stati molti confronti con gli ex, soprattutto per quanto riguarda calciatori partiti da Napoli in direzione Torino. Uno dei più noti è senza dubbio Ciro Ferrara, oggi impegnato come allenatore. Intervistato da 'Italia nel Pallone', l'ex azzurro e bianconero ha ricordato la propria esperienza personale. Ecco quanto evidenzato da Calciomercato.it: "Anche a me è successo di giocare da ex questa gara. La storia di Higuain è stata importante per quanto fatto al Napoli. Alcune storie terminano bene, altre un po' così... Magari i tifosi del Napoli s'aspettavano qualcosa, da una conferenza a un gesto d'amore. Parliamoci chiaro però, nessun club poteva permettersi di rifiutare. Le clausole poi esistono proprio per questo motivo. Trattenerlo contro voglia inoltre non sarebbe stato facile. Avrebbe iniziato a tirare calci. La Juve ha preso un grande campione ed entrambe le squadre hanno fatto un affare, anche il Napoli. Non posso pensare però Higuain sia andato via col cuore di pietra".

Napoli-Juventus, Ferrara analizza la gara e parla di allenatori

Napoli-Juventus è senza dubbio il big match di questa giornata di serie A, con la Roma che farà il tifo probabilmente per il pareggio, sperando ancora di rosicchiare punti alla prima della classe, tenendo intanto a bada la rivale azzurra: "Non vedo l'ora che arrivi stasera. La gara è molto sentita e spero ci siano dei gol, per lo spettacolo. Tifo? Sono napoletano e tifo Napoli, che è la squadra che mi ha fatto affermare, portandomi in Nazionale. Ho scelto poi la Juventus perché pensavo fosse l'unica squadra dove avrei potuto continuare a vincere. Il Napoli ha più pressione ma la Juve non è al meglio fisicamente. Pronostico? Vincerà il Napoli 1-0".

TECNICI - "Ogni allenatore ti dà qualcosa. Lippi per me è stato un maestro. RIcordo Marchesi, che mi fece esordire, così come Bianchi e Ancelotti. Forse con Ranieri non ho dato il massimo".