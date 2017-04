Calciomercato, il figlio di Klinsmann sbarca in Europa

03/04/2017 03:17

CALCIOMERCATO KLINSMANN EVERTON - Un altro Klinsmann si prepara a calcare i campi europei, in particolare quelli della Premier League. Stando, infatti, a quanto riportato da 'Sport', l'Everton avrebbe offerto a Jonathan Klinsmann, 19enne portiere della Nazionale Under 20 degli Stati Uniti, un periodo di prova. Il figlio di Jürgen, ex attaccante tedesco dell'Inter tra le altre, è considerato un prospetto molto interessante e i 'Toffees', dopo Tim Howard, potrebbero avere nuovamente un estremo difensore a stelle e strisce tra le proprie fila.

A.L.