Calciomercato Inter, Pioli: "Rumors su Conte? Fanno parte del gioco"

02/04/2017 13:42

CALCIOMERCATO INTER PIOLI CONTE / Quattordici vittorie in ventuno partite non sembrano bastare ancora. Il futuro di Stefano Pioli continua ad essere messo in discussione e i rumors di calciomercato Inter non si placano, soprattutto quelli relativi al possibile ritorno in Serie A di Antonio Conte per sedersi proprio sulla panchina nerazzurra. " Io parlo del presente, voi spesso siete troppo orientati al futuro", ha dichiarato ieri il tecnico di Parma dribblando le domande relative alla prossima stagione e, quindi, al suo futuro. Il 'pericolo' Conte, però, resta sempre vivo e - come vi abbiamo raccontato - molto dipenderà dipenderà anche dal soddisfacimento delle richieste che ha fatto al Chelsea per firmare il rinnovo contrattuale.

Calciomercato Inter, Pioli: "Le voci su Conte non mi danno fastidio"

Intervistato dai microfoni di 'Premium Sport', Pioli è tornato nuovamente su questa questione inerente al calciomercato: "Le voci su Conte sono fastidiose? No, assolutamente no - ha ammesso il tecnico nerazzurro - Fanno parte del gioco e credo che troppe volte si parli dello stesso sport ma con obiettivi diversi. Il vostro obiettivo adesso è parlare del futuro ed essere poco concentrati sul presente, il mio è tutt'altro. Sono concentrato sul presente per fare il meglio possibile, per dare il massimo quest'anno e costruire una base solida per il futuro". L'allenatore emiliano, infine, aspetta a fare dei bilanci sui suoi primi mesi alla guida della 'Benamata': "Io penso che vadano fatti a fine stagione - ha proseguito - Ancora non è finita e come ho detto alla squadra, i cinque mesi nei quali abbiamo lavorato insieme abbiamo sicuramente gettato dell buone basi e fatto un buon lavoro. Questo non significa niente se non saremo altrettanto bravi a gestire bene questo finale di campionato e fare molti punti in queste nove partite. Poi i bilanci e le scelte si fanno a fine stagione".

D.G.