Napoli-Juventus, dubbio Reina: Sarri in ansia prima della Juve

a cura di Gennaro Arpaia (Twitter: @gennarojenius9)

02/04/2017 14:30

NAPOLI JUVENTUS REINA SARRI / Il più grande interrogativo delle news Napoli nelle ore che portano al primo dei due Napoli-Juventus in rapida successione ha un nome e cognome: Pepe Reina. Il portiere spagnolo è tra i convocati di Maurizio Sarri, ma sulla sua disponibilità per la gara non ci sarà certezza fino a poco prima del match. Ricostruendo l'accaduto, lo spagnolo era stato convocato dalla nazionale dieci giorni fa, per poi fare subito ritorno a Napoli con un problema al polpaccio. Disturbo muscolare che non è ancora stato risolto e che tiene tutti col fiato sospeso.

Napoli, Sarri aspetta: fremono Rafael e Sepe

Reina o non Reina, non sarebbe lo stesso. Oltre alla qualità ed all'esperienza che lo spagnolo fornisce agli azzurri, Sarri non ha una vera e propria alternativa tra le sue linee per la porta. Il secondo portiere sarebbe il brasiliano Rafael, uno che mai ha realmente legato con la piazza e che fa panchina da un biennio, tranne una breve comparsata stagionale in Coppa Italia con lo Spezia. Reina non gli ha lasciato spazio, Sarri ha fatto altrettanto, ma Rafael non può poi lamentarsi visto che alle sue spalle Luigi Sepe la maglia non l'ha mai indossata: era arrivato di ritorno dal prestito all'Empoli per essere finalmente all'altezza della situazione, ma ancora una volta la sua storia d'amore col Napoli non sembra sbocciare. Lui, cresciuto nelle giovanili azzurre, dovrà fare una scelta nel calciomercato estivo e decidere se andare via o continuare a non avere certezze in azzurro. Nel frattempo, la gara di stasera si avvicina e Sarri dovrà scegliere: "Reina saprà se darci il suo ok o meno", ha dichiarato ieri il tecnico in conferenza, sperando di non partire col piede sbagliato in questa quattro giorni ad alta tensione.