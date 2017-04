PAGELLE E TABELLINO DI TORINO-UDINESE: Belotti implacabile, Perica ci crede

Marco Di Nardo

PAGELLE E TABELLINO DI TORINO UDINESE PROMOSSI E BOCCIATI – A Perica risponde un grande Belotti che salva nuovamente il Torino. Bene anche Zappacosta e Jankto. Sotto tono per l’ennesima gara Rossettini e Danilo.

TORINO

Hart 6 - Bene sia nelle uscite alte che nei disimpegni con i piedi. Incolpevole sui gol dell’Udinese.

Zappacosta 7 – L’aria della Nazionale deve averlo rigenerato visto quanto ha corso contro l’Udinese, creando grossi pericoli sulla fascia destra. Da un suo cross arriva il gol del pareggio.

Rossettini 5 – La fisicità di calciatori come Perica e Zapata lo manda in crisi, commettendo molti errori in fase difensiva. Da un suo errore, arriva il gol di Jankto.

Moretti 6 – Approfitta di un rimpallo favorevole per segnare al 70’ il primo gol stagionale. In ritardo nella chiusura in occasione del gol di Perica.

Molinaro 6 – Dopo un primo tempo giocato in maniera molto cauta, si sovrappone spesso a Ljajic nel secondo tempo.

Acquah 6,5 – Il suo contributo in fase di non possesso palla, è molto importante per il Torino perché consente a Zappacopasta di attaccare con maggiore frequenza e libertà. Solo un gran Scuffet gli nega la gioia del gol al 47’.

Lukic 5,5 – Si alterna con Baselli nella fase di costruzione anche se con lui non sempre la manovra è fluida. Dal 55’ Boyé 5,5 – Non incide come dovrebbe sulla gara.

Baselli 6 – Insieme a Lukic prova a verticalizzare subito per le punte. Dal 71’ López 6,5 – Mostra una grande intelligenza tattica, sfiorando in un paio d’occasione il gol.

Falque – s.v. Dal 14’ Iturbe 5,5 – Poco convincente la prestazione dell’ex Roma che non riesce mai a saltare Samir.

Belotti 7 – La gara numero cento in Serie A è amarissima per l’ex Palermo per le due traverse prese. Fa molto movimento senza palla. All’83’, su assist di Zappacosta, segna il suo 23esimo gol in Serie A.

Ljajic 5,5 – Pochi i controlli corretti, rallentando così la manovra del Torino. Poco partecipativo alla fase difensiva.

All. Mihajlovic 6 – Il suo Torino si fa sorprendere troppo facilmente in contropiede. Per l’ennesima volta viene salvato da Belotti.

UDINESE

Scuffet 6,5 – Solo il palo e la traversa salvano lui e l’Udinese da due gol. Ottima la parata al 47’ su Acquah. Non può far nulla sui gol del Torino. Salva nuovamente l’Udinese all’88’ su Ljajic, deviando la palla in angolo.

Widmer 6,5 – Mette in campo la giusta concentrazione e grinta per dare poco spazio a Ljajic.

Danilo 5,5 – Viene sovrastato spesso da Belotti nel gioco aereo. Bene nella fase di costruzione. Si fa superare da Belotti in occasione del secondo gol.

Angella 6 – Molto attento nel chiudere gli spazi, riesce spesso a giocare d’anticipo.

Samir 6,5 – La velocità di Falque prima e di Iturbe poi non lo impensieriscono più di tanto.

Badu 6,5– Tanta corsa e tanti palloni recuperati per poi consentire a Kums di costruire. Aiuta Widmer nel chiudere Ljajic. Da un suo assist per Zapata, arriva il secondo gol dell’Udinese.

Kums 6,5 – Funge da schermo davanti la difesa. Bene in fase d’impostazione. Dal 76’ Ali Adnan – s.v.

Jankto 7 – L’ex Ascoli offre un grande supporto all’attacco anche se si mostra poco cinico sotto porta. Approfitta di un errore di Rossettini per segnare il suo quinto gol stagionale al 50’.

de Paul 6 – Buoni gli spunti dell’ex Valencia negli ultimi venti metri. Bravo nel ripiegare in difesa. Dal 60’ Heurtaux 6,5 – Alla sua 113esima presenza con la maglia dell’Udinese, compie ottime chiusure, evitando in due occasioni il gol del Torino.

Zapata 6 – Ripiega spesso in difesa per aiutare la squadra. Poco cattivo sotto porta.

Perica 7 – E’ il fulcro del gioco dell’Udinese. Con il suo fisico, riesce a protegger palla per far salire la squadra. Al 68’ segna il secondo gol dei bianconeri. Dall’85’ Matos – s.v.

All. Delneri 6,5 – La sua Udinese gioca un buon calcio ma sbaglia nel proteggersi troppo dopo aver segnato il secondo gol, facendosi così raggiungere nel finale.

Arbitro: Ghersini 6 – Discreta prestazione di gara da parte dell’arbitro della sezione di Genova, che sanziona con l’ammonizione solo i falli più cattivi. Da rivedere la posizione di Belotti, in occasione del gol annullato all’attaccante granata al 93’.

TABELLINO

TORINO-UDINESE 2-2

Torino (4-3-3): Hart, Zappacosta, Rossettini, Moretti, Molinaro, Acquah, Lukic (55’ Boyé), Baselli (71’ López), Falque (14’ Iturbe), Belotti, Ljajic. A disposizione: Padelli, Ajeti, Castán, De Silvestri, Barreca, Gustafson, Valdifiori, Benassi, Cucchietti. All. Mihajlovic

Udinese (4-3-3): Scuffet, Widmer, Danilo, Angella, Samir, Badu, Kums (76’ Ali Adnan), Jankto, de Paul (60’ Heurtaux), Zapata, Perica (85’ Matos). A disposizione: Balic, Silva, Perisan, Ewandro, Evangelista, Borsellini. All. Delneri

MARCATORI: 50’ Jankto (U), 68’ Perica (U), 70’ Moretti (T), 83’ Belotti (T)

ARBITRO: Ghersini Davide(Sez. di Genova)

AMMONITI: 5’ Rossettini (T), 8’ Kums (U), 53’ Angella (U), 91’ Jankto (U)

