Genoa, Rubinho scavalca Lamanna: torna in campo dopo quasi tre anni!

02/04/2017 13:29

GENOA RUBINHO RITORNO IN CAMPO / Oggi potrebbe essere una giornata importante per Rubinho. L'ex portiere della Juventus potrebbe riassaggiare il campo dopo quasi tre anni di astinenza. Come riferisce 'Sky Sport', il brasiliano sembra aver superato la concorrenza di Lamanna per l'odierno match contro l'Atalanta - tra l'altra guidata dal suo ex allenatore Gasperini - e si appresta a difendere i pali del 'Grifone' dal primo minuto. La sua ultima presenza in una gara ufficiale risale addirittura al 18 maggio 2014, quando la Juventus affrontò il Cagliari nell'ultima partita del campionato 2013/14!

D.G.