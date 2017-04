FOTO - Borussia Dortmund, esultanza in maschera per Aubameyang. Ma la dirigenza non gradisce...

02/04/2017 13:15

BORUSSIA DORTMUND ESULTANZA MASCHERA AUBAMEYNAG POLEMICHE / Pierre-Emerick Aubameyang ne ha combinata un'altra delle sue. Dopo i 'travestimenti' da Batman e Spiderman, l'attaccante gabonese si è reso protagonista di un'altra esultanza in maschera dopo il gol di ieri realizzato contro lo Schalke 04. Stavolta però non di un eroe note, ma della 'The Masked Finisher', un'iniziativa commerciale patrocinata dal suo sponsor, la Nike.

Un'iniziativa che non è piaciuta al Borussia Dortmund: "Non ho ancora verificato, ma nel momento in cui saprò che si tratta di una pubblicità per un marchio suo socio le cose saranno sicuramente difficili per lui", ha dichiarato il ds Hans-Joachim Watzke al termine della gara.

D.G.