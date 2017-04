02/04/2017 13:03

MLS SCHWEINSTEIGER GOL ESORDIO CHICAGO / Esordio coi fiocchi per Bastian Schweinsteiger in MLS. Al centrocampista tedesco sono bastati appena 17 minuti per firmare la sua prima gioia con la maglia dei Chicago Fire: un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Purtroppo per lui, però, non bastato per vincere la gara: contro il Montreal finisce 2-2.

D.G.